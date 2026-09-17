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Правителството отпусна 17 387 евро за почивка и рехабилитация на военноинвалиди

Правителството отпусна 17 387 евро за почивка и рехабилитация на военноинвалиди
Снимка: БТА

Средствата ще покрият разходите на 58 правоимащи лица за престой и услуги в базите на "Профилактика, рехабилитация и отдих"

Правителството одобри допълнителен трансфер от 17 387 евро по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата са предназначени за разплащане на вече извършени разходи за престой, рехабилитация и ползване на услуги в базите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД. От тях ще се възползват 58 правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Трансферът ще покрие разходите, направени от правоимащите за използваните услуги в базите на дружеството.

БТА припомня, че през март тази година Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП) отправи искания за разширяване на правата на военноинвалидите и военнопострадалите.

Сред предложенията бяха осигуряване на лекарства, безплатно лечение в санаториуми, включване на сираците на военноинвалидите и на децата на военноинвалидите във Фондация "Деца на българската армия", както и възстановяване на наборната военна служба.

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