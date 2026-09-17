Правителството прие програма за превенция на хроничните заболявания до 2030 г.

Правителството прие Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести за периода 2026-2030 г. Тя включва мерки срещу сърдечно-съдовите заболявания, злокачествените новообразувания, диабета и хроничните белодробни заболявания, съобщиха от правителствената пресслужба.

Програмата е съобразена с Целите за устойчиво развитие на ООН, глобалната стратегия на Световната здравна организация (СЗО) за превенция и контрол на хроничните незаразни болести и рамките на Европейския регионален план за действие.

Основната цел е подобряване на здравното състояние на населението чрез ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и дългосрочните последици от водещите хронични незаразни заболявания. Това трябва да стане чрез засилване на превенцията и по-добра координация между институциите и секторите.

За петгодишния период се очаква смъртността от исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, хронична обструктивна белодробна болест и диабет тип 2 да намалее с между 1 и 5%.

Програмата си поставя за цел и до 5% намаляване на разпространението на основни рискови фактори сред хората над 15 години, сред които тютюнопушенето, употребата на алкохол, ниската физическа активност, наднорменото тегло и затлъстяването.

По експертни оценки на СЗО хроничните незаразни заболявания са водеща причина за смъртност и инвалидизация в световен мащаб. Годишно от тях умират около 43 милиона души, а прогнозите са до 2030 г. броят на смъртните случаи да достигне 50 милиона годишно.