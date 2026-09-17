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Спецакция в „Столипиново“: Намериха 40 пакетчета фентанил у двама братя

Спецакция в „Столипиново“: Намериха 40 пакетчета фентанил у двама братя
Снимка: БТА

Заради силнотоксичната дрога е стартирало бързо производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс

Полицейска акция срещу наркоразпространението бе реализирана вчера в пловдивския квартал „Столипиново“, информират от Областната дирекция на МВР.

В хода на спецоперацията служители на Шесто РУ са щурмували частен дом, в който живеят двама братя с криминални досиета. При обиска на адреса униформените са намерили електронна везна за разпределяне на дози, както и около 40 пакетчета с наркотици.

Лабораторната експертиза е потвърдила, че конфискуваното вещество е синтетичен опиоид от вида фентанил, а общото му тегло е над 3 грама.

Заради силнотоксичната дрога е стартирало бързо производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс, което е насочено срещу единия от двамата братя. С официално разпореждане на наблюдаващия магистрат от Окръжна прокуратура – Пловдив мъжът вече е с повдигнато обвинение и е задържан в ареста за срок до 72 часа.

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