В Германия се притесняват от България: "Сериозно предизвикателство" и "изключително трудна задача"

Предстоящият осминафинал между България и Германия на ЕвроВолей 2026 е приет с голямо внимание от германските спортни медии. Там определят сблъсъка като "сериозно предизвикателство", "изключително трудна задача" и мач срещу "неудобен противник".

Sport1.de подчертава, че Германия ще се изправи срещу домакина България, който заема деветото място в световната ранглиста - две позиции пред Бундестима.

"Германският национален отбор по волейбол е изправен пред сериозно предизвикателство на Европейското първенство. Сблъсъкът с домакина на турнира България може да се окаже труден", отбелязва германското издание.

Допълнително внимание се обръща и на победата на България с 3:2 над Полша, която според германските медии показва, че тимът на Джанлоренцо Бленджини се намира в подем точно преди началото на директните елиминации.

Германия завърши груповата фаза с четири победи от пет мача, но загубата с 0:3 от Франция лиши отбора от първото място. Именно това прави задачата още по-тежка според местните анализи.

Sport1.de припомня и последните два мача между двата отбора, които също не са в полза на германците. На Световното първенство през миналата година България спечели категорично с 3:0, а преди това надделя и с 3:2 в Лигата на нациите.

Германският тим ще пристигне в София след пътуване от Румъния, където изигра срещите си от груповата фаза, докато България ще има и подкрепата на публиката в "Арена София".

Осминафиналът между Германия и България е в събота от 19:00 часа в София, а победителят ще продължи към четвъртфиналите на Европейското първенство.