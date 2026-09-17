Русия пусна електромобил с до 500 км пробег с едно зареждане

Серийното производство на руския електромобил „Атом“ започна официално в московския автомобилен завод „Москвич“. Производителят планира постепенно да увеличи капацитета до 20 автомобила на производствена смяна, а първите коли вече се предават на клиенти.

Производственият процес обхваща пълния технологичен цикъл – от заваряването и боядисването на каросерията до антикорозионната обработка, окончателното сглобяване, настройката на електронните системи, изпитанията и финалния контрол на качеството. Производствената линия е изградена с подкрепата на московските власти.

„Атом“ е разработен върху собствена модулна платформа и е оборудван с електромотор с мощност 150 kW, еквивалентна на 204 конски сили.

Батерията е с капацитет 77 kWh, а посоченият от производителя пробег достига до 500 километра по цикъла WLTC. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема около 7 секунди.

Сред отличителните характеристики на модела е липсата на традиционна централна колонка между вратите. В интериора са интегрирани дисплей във волана и head-up система, която проектира информация върху предното стъкло. Автомобилът разполага още с гласов асистент и възможност за свързване със смартфон и управление на различни функции чрез него.

Производителят е предвидил редица решения за експлоатация при ниски температури. Батерията разполага със система за терморегулация, а сред отопляемите компоненти са воланът, стъклата, огледалата, зоната на чистачките и дюзите за измиване.

„Атом“ има и система за подпомагане на водача, както и собствена операционна система. Според производителя цифровата архитектура на автомобила включва стотици функции и множество възможности за персонализирано управление.

Производителят възнамерява постепенно да увеличава обема на производството. Планът е през 2026 и 2027 г. да бъдат произведени общо до 10 000 автомобила „Атом“. Обявеното към момента ниво на локализация е около 70%.

Проектът е сред значимите опити на руската автомобилна индустрия да развие собствен електромобил, достигнал до серийно производство. Предстои пазарът да покаже как ще се представи моделът в условията на конкуренция в сегмента на електрическите автомобили.