Катастрофа до Окръжна болница в София, две коли са със сериозни щети

Катастрофа между два автомобила е станала в района на Окръжна болница в София в следобедните часове на 17 септември.

При инцидента са се сблъскали джип с хасковска регистрация и лек автомобил. Ударът е причинил сериозни материални щети, като предната част на леката кола е силно повредена.

По първоначална информация при катастрофата няма пострадали хора.

Към момента няма повече информация за причините и обстоятелствата, довели до сблъсъка.