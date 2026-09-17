Катастрофа до Окръжна болница в София, две коли са със сериозни щети
Джип с хасковска регистрация и лек автомобил са се ударили в района, по първоначална информация няма пострадали
Катастрофа между два автомобила е станала в района на Окръжна болница в София в следобедните часове на 17 септември.
При инцидента са се сблъскали джип с хасковска регистрация и лек автомобил. Ударът е причинил сериозни материални щети, като предната част на леката кола е силно повредена.
По първоначална информация при катастрофата няма пострадали хора.
Към момента няма повече информация за причините и обстоятелствата, довели до сблъсъка.