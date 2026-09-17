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21-годишен с 1,67 промила предизвика катастрофа с шест автомобила след полицейска гонка

21-годишен с 1,67 промила предизвика катастрофа с шест автомобила след полицейска гонка
Снимка: БТА

Мъжът не спрял на сигналите на полицаи на "Хемус" и "Ботевградско шосе", а съдът го остави в ареста

Софийската районна прокуратура (СРП) привлече към наказателна отговорност 21-годишен мъж, шофирал с 1,67 промила алкохол в кръвта, който не се подчинил на полицейски сигнали и предизвикал пътнотранспортно произшествие с шест автомобила. Мъжът първоначално е задържан за срок до 72 часа, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от 14 септември около 18:30 ч. Обвиняемият Р. Г. се движел с товарен автомобил по магистрала "Хемус", когато полицейски служители му подали сигнал да спре. Той не изпълнил разпореждането и продължил движението си, което довело до полицейско преследване.

При влизането в София по бул. "Ботевградско шосе" полицаите отново подали сигнали за спиране. Мъжът отново не се подчинил и продължил да шофира, като предизвикал катастрофа с шест други автомобила.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание "лишаване от свобода".

Наблюдаващият прокурор е внесъл в съда искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража". Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил на Р. Г. най-тежката мярка за неотклонение, посочиха от прокуратурата.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

 

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