ЕС и Южна Корея задълбочават космическото си партньорство

Европейската комисия и Южна Корея ще задълбочат сътрудничеството си в областта на сигурните спътникови комуникации. Двете страни ще обменят информация за настоящи и бъдещи космически програми и ще проучат възможностите за свързване на Южна Корея с европейската система за сигурна спътникова комуникация.

Системата на ЕС е предназначена да осигурява защитени комуникации на правителствено равнище. Според Европейската комисия партньорството със Сеул може да създаде възможности и за европейската космическа индустрия, включително чрез използване на корейски технологии и опит.

Споразумението беше подписано от еврокомисаря по отбраната и космоса Андрюс Кубилиус и южнокорейския зам.-министър Гионг Джонг. За изпълнението му ще бъде създадена двустранна работна група с участието на представители на Европейската комисия и Европейската космическа агенция.

Първият етап от европейската система за сигурна спътникова свързаност се очаква да бъде активиран в края на 2029 г. Програмата предвижда ЕС да си сътрудничи и с държави извън съюза чрез специални международни споразумения.

До момента такива договорености са сключени с Норвегия и Исландия, а Южна Корея е сред новите партньори, с които Брюксел обсъжда по-тясно участие в програмата.