Марта Кос: Все повече държави искат да са по-близо до ЕС

Европейският съюз „никога не е бил толкова привлекателен, колкото е днес“, заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Тя посочи като пример Канада, която обсъжда задълбочаване на отношенията си с ЕС чрез нов статут на „асоцииран член“. Според Кос интересът към Брюксел вече не се изразява само в желанието на държави да станат пълноправни членове на съюза.

По думите ѝ все повече страни търсят алтернативни форми на по-тясно сътрудничество с ЕС в различни области. Именно в този контекст Кос постави и бъдещите отношения между Канада и европейския блок.

Еврокомисарят коментира и решението на Исландия да не възобновява преговорите за членство в ЕС. Кос заяви, че съжалява за това решение, но го уважава.