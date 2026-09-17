Ясни са съдиите за 10-ия кръг в Първа лига

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за двубоите от 10-ия кръг в Първа лига, който ще се изиграе между 18 и 20 септември.

Откриващият мач между Славия и ЦСКА 1948 е поверен на Радослав Гидженов. Негови помощници ще бъдат Мирослав Иванов и Георги Тодоров, а Кристиян Колев ще отговаря за ВАР.

Любослав Любомиров ще ръководи срещата между Дунав и Ботев Враца. За двубоя Септември София - Ботев Пловдив главен съдия ще бъде Геро Писков, като Волен Чинков е определен за ВАР.

Един от най-интересните сблъсъци в кръга - Арда срещу Черно море, ще бъде ръководен от Георги Кабаков. Асистенти ще му бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Никола Попов ще следи ситуациите с помощта на ВАР.

Станимир Тренчев получи наряд за мача между Спартак Варна и Локомотив София, а Денислав Сталев ще бъде ВАР съдия.

Мариян Гребенчарски ще ръководи двубоя Локомотив Пловдив - ЦСКА. Георги Дойнов и Иво Колев ще бъдат негови асистенти, а Димитър Димитров е назначен за ВАР.

Така БФС вече определи съдийските екипи за всички обявени срещи от 10-ия кръг, като най-сериозно внимание привличат назначенията на Кабаков за Арда - Черно море и Гребенчарски за Локомотив Пловдив - ЦСКА.