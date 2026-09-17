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БЕХ и ДКК внасят междинните си печалби в полза на държавата

БЕХ и ДКК внасят междинните си печалби в полза на държавата
Снимка: БТА

Кабинетът намали от 100 на 85% за тази година размера на шестмесечния междинен дивидент за 2026 г.

Правителството намали от 100% през миналата година на 85 процента за тази година размера на шестмесечния междинен дивидент за 2026 г., който акционерните дружества „Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Държавна консолидационна компания“ ЕАД трябва да внесат в полза на държавата в срок до 30 септември 2026 г.

Дивидентът се изчислява на базата на шестмесечния финансов отчет към края на юни тази година. Министрите приеха промени и допълнения в Разпореждане № 2 от 2026 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Със самото Разпореждане № 2/2026 г., прието през май т.г., вече бе определена по-ниска ставка дивидент за финансовата 2025 г. за дъщерните дружества - 70 на сто (вместо 100% през миналата година), чиито вноски към дружествата-майки на практика формират печалбите на БЕХ и ДКК за полугодието. По този начин публичните предприятия запазват част от печалбата си с цел реинвестиции, в съответствие и с препоръки на международни институции.

С Разпореждането МС продължава подхода на правителството за нормализация на дивидентната политика на държавата, като за разлика от предходни години не се изисква разпределяне на целия размер на печалбата.

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