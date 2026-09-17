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Любомир Николов: Длъжни сме да гарантираме честни и спокойни избори

Любомир Николов: Длъжни сме да гарантираме честни и спокойни избори
БТА

Николов говори на Националното съвещание на ръководния състав на МВР, посветено на подготовката на ведомството за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че институциите трябва да направят всичко необходимо за безпрепятственото провеждане на предстоящите избори и за възстановяване на общественото доверие.

„И аз като главен секретар за първи път заставам пред вас от тази позиция. Многократно съм бил на местата, които в момента заемате вие, и знам каква отговорност ни е поверена – да осигурим безпрепятственото провеждане на поредните избори“.

Николов говори на Националното съвещание на ръководния състав на МВР, посветено на подготовката на ведомството за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Той подчерта, че познава професионализма на хората, ангажирани с изборния процес, и изрази увереност, че институциите ще се справят и този път.

„Обществото от нас очаква много. Очаква действия, които несъмнено трябва да бъдат различни от действията, които е свикнало да наблюдава през годините. Наистина имаше създадено чувство на апатия и занемареност, което по никакъв начин не трябва да намира място в нашите действия“.

Главният секретар посочи, че след срещата с медиите ще бъдат обсъдени конкретните оперативни мероприятия и начините за охрана на изборните секции.

„Цялата политическа и професионална власт, която имам в момента, стои плътно зад нас и ние сме длъжни да дадем всичко от себе си, за да гарантираме наистина промяна“.

По думите му вече се наблюдава повишаване на общественото доверие към институциите по отделни статистически показатели.

„Промяната я виждам, тя започва, общественото доверие по отделни статистически показатели се покачва към нас. Нека да използваме тази инерция и да не спираме дотук“.

Любомир Николов беше категоричен, че институциите трябва да оправдаят доверието на гражданите и да възстановят голяма част от загубеното обществено доверие.

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