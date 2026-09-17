Рекордни над 10 600 участници се записаха за маратона на София

Рекордните над 10 600 участници вече са регистрирани за 43-тото издание на Wizz Air Sofia Marathon, което превръща тазгодишното състезание в най-мащабното в историята му.

Интересът към маратона продължава да расте, като квотите за класическата дистанция от 42 километра и полумаратона 21 км Address Run бяха изчерпани още 10 дни преди края на редовната регистрация.

Организаторите от Асоциация "Спорт в свободното време" осигуриха допълнителни 100 места за маратона и още 500 за полумаратона. Регистрацията за 10 Garmin км, 5 км FIB Mass Run и щафетата HONOR Together Relay Run ще продължи до края на септември или до изчерпване на квотите.

Късите дистанции на 5 и 10 километра ще се проведат на 10 октомври, събота, а ден по-късно - на 11 октомври - ще бъдат стартовете на класическия маратон, полумаратона и щафетата.

Сериозен ръст има и при международното участие. Над 1400 бегачи от 65 държави вече са заявили участие в Wizz Air Sofia Marathon 2026.

Маршрутът ще премине покрай редица знакови места и културни забележителности в София, като идеята е състезанието да представи града не само като спортна, но и като туристическа дестинация.

За трета поредна година участниците ще бъдат съпътствани и от музикална програма на няколко сцени, разположени по ключови точки от трасето. В близост до тях ще има и подкрепителни пунктове с храна и напитки за бегачите.

Wizz Air Sofia Marathon 2026 отново ще събере професионални атлети, любители, семейства, приятелски и корпоративни отбори, като участниците ще могат да избират между различни дистанции - от 5 километра до класическите 42,195 км.

Организаторите предстои да обявят допълнителна информация за окончателното трасе, експо зоната и културната програма около събитието.