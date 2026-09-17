Бившият шеф на полицията в Белград отива на съд за прикриване на убийство

Бившият шеф на белградската полиция Веселин Милич ще застане пред Първия основен съд в сръбската столица. Информацията, че срещу него започва процес, бе потвърдена пред телевизия N1 от Първата основна прокуратура и правораздавателната институция в Белград. Повод за делото е убийството на Александър Нешович, известен с прякора Бая.

Милич е привлечен към наказателна отговорност за това, че не е съобщил за извършеното тежко престъпление и за неговия извършител, както и за фалшифициране на официален документ. Обвинителният акт срещу бившия полицейски началник бе внесен от Висшата прокуратура в Белград на 10 юли. Преди това, от 15 май до 6 шели 2026 г., Милич се намираше в ареста, но с решение на Висшия съд бе пуснат на свобода и в момента се защитава извън килията.

Към днешна дата Първият основен съд в Белград проучва събраните доказателства и внесените материали. Основното съдебно заседание ще бъде насрочено веднага след като се изпълнят всички необходими процедурни изисквания, а датата ще бъде обявена публично.

Случаят около смъртта на Александър Нешович предизвика широк обществен отзвук заради бруталните детайли и последвалото укриване на трупа. Нападението е извършено на 12 май 2026 г. в заведението „27“, намиращо се в белградския квартал Сеняк. Тялото на жертвата е било скрито и намерено едва седмица по-късно в заровена бъчва в района на Ярковачкото езеро, близо до град Инджия.

Като директен извършител на екзекуцията е сочен Саша Вукович – Боске, който бе закопчан на 14 май 2026 г. и остава в следствения арест. Разследващите органи обаче откриха следи, водещи към замесени служители на реда, включително тогавашния директор на полицията в Белград Веселин Милич.

Първоначално разследването срещу Милич се водеше по две линии – за прикриване на престъплението и за умишлено подпомагане на извършителя. Впоследствие обвинението за оказване на помощ отпадна и той остана подсъдим единствено за покриване на информация и подправяне на документация.

Според тезата на държавното обвинение, Милич е разбрал за убийството лично от собственика на ресторанта. Самият ресторантьор обаче не е потвърдил това твърдение по време на двата си разпита пред разследващите.

Въпреки това прокуратурата настоява, че на 13 май, в собствения си кабинет в дирекцията на полицията, Милич е съставил официална служебна бележка с невярно съдържание, като умишлено е вписал фалшиви данни и е пропуснал ключови факти по случая.