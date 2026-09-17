Новини
Търси
Подкаст
Балкани

„Мама и тате“ до 30: Северна Македония изостава от ЕС по самостоятелност на младите

„Мама и тате“ до 30: Северна Македония изостава от ЕС по самостоятелност на младите

На другия полюс са Финландия, Дания, Естония и Литва

Младите хора в Северна Македония напускат родителския си дом средно на 30,7 години, което е значително над средната възраст за Европейския съюз – 26,3 години. Данните са за 2025 г.

В региона средната възраст за напускане на родителския дом е 30,1 години в Сърбия, 29,5 години в Босна и Херцеговина и 27,9 години в България.

В рамките на ЕС най-дълго младите остават при родителите си в Хърватия – средно до 31,5 години. Следват Гърция и Словакия с по 30,9 години, както и Испания и Италия с по 30,2 години.

На другия полюс са Финландия, Дания, Естония и Литва. Във Финландия младите напускат дома на родителите си средно на 21,4 години, в Дания – на 21,8, а в Естония и Литва – на 22,7 години.

Според Евростат възрастта за отделяне от родителското домакинство е свързана и с положението на младите на пазара на труда. През 2025 г. коефициентът на заетост сред хората на възраст от 20 до 29 години в ЕС е 65,5%.

В държави, където младите обикновено напускат родителския дом по-рано, заетостта в тази възрастова група често е над средното за ЕС. Сред примерите са Дания, Германия и Швеция.

Обратната картина се наблюдава в част от страните, в които младите остават по-дълго при родителите си, сред които Гърция, Хърватия, Испания и Италия. Там заетостта на хората между 20 и 29 години е под средната за ЕС.

В Северна Македония коефициентът на заетост на младите хора между 20 и 29 години през 2025 г. е 50,2%.

Още по темата

Марта Кос: Северна Македония трябва да впише българите в Конституцията, за да продължи към ЕС

Марта Кос: Северна Македония трябва да впише българите в Конституцията, за да продължи към ЕС

Мицкоски: Пътят ни е към ЕС, но без компромиси с идентичността, езика и културата

Мицкоски: Пътят ни е към ЕС, но без компромиси с идентичността, езика и културата

Мицкоски: Северна Македония сред лидерите в Европа по ръст на икономиката

Мицкоски: Северна Македония сред лидерите в Европа по ръст на икономиката

Чехия към Северна Македония: Скопие трябва да е в ЕС възможно най-скоро

Чехия към Северна Македония: Скопие трябва да е в ЕС възможно най-скоро

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Две земетресения разтърсиха Гърция в рамките на часове

Две земетресения разтърсиха Гърция в рамките на часове

Германски либерал: ЕС не трябва да бъде заложник на ветото на една държава

Германски либерал: ЕС не трябва да бъде заложник на ветото на една държава

Заради изборите: Фон дер Лайен ще посети Сърбия на по-късен етап

Заради изборите: Фон дер Лайен ще посети Сърбия на по-късен етап

Водещи

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 2 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 9 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 10 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 14 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 16 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 24 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 25 минути
Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

  • Преди 29 минути
Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

  • Преди 32 минути
Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

  • Преди 38 минути
ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

  • Преди 42 минути
Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

  • Преди 43 минути
Петко Петков е номиниран за член на ВСС от квотата на следователите

Петко Петков е номиниран за член на ВСС от квотата на следователите

  • Преди 46 минути
Богдан Милчев: Има дисциплинарно производство срещу шефа на тол управлението Олег Асенов

Богдан Милчев: Има дисциплинарно производство срещу шефа на тол управлението Олег Асенов

Започнаха парламентарните избори в Русия

Започнаха парламентарните избори в Русия

  • Преди 55 минути