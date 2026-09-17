„Мама и тате“ до 30: Северна Македония изостава от ЕС по самостоятелност на младите

Младите хора в Северна Македония напускат родителския си дом средно на 30,7 години, което е значително над средната възраст за Европейския съюз – 26,3 години. Данните са за 2025 г.

В региона средната възраст за напускане на родителския дом е 30,1 години в Сърбия, 29,5 години в Босна и Херцеговина и 27,9 години в България.

В рамките на ЕС най-дълго младите остават при родителите си в Хърватия – средно до 31,5 години. Следват Гърция и Словакия с по 30,9 години, както и Испания и Италия с по 30,2 години.

На другия полюс са Финландия, Дания, Естония и Литва. Във Финландия младите напускат дома на родителите си средно на 21,4 години, в Дания – на 21,8, а в Естония и Литва – на 22,7 години.

Според Евростат възрастта за отделяне от родителското домакинство е свързана и с положението на младите на пазара на труда. През 2025 г. коефициентът на заетост сред хората на възраст от 20 до 29 години в ЕС е 65,5%.

В държави, където младите обикновено напускат родителския дом по-рано, заетостта в тази възрастова група често е над средното за ЕС. Сред примерите са Дания, Германия и Швеция.

Обратната картина се наблюдава в част от страните, в които младите остават по-дълго при родителите си, сред които Гърция, Хърватия, Испания и Италия. Там заетостта на хората между 20 и 29 години е под средната за ЕС.

В Северна Македония коефициентът на заетост на младите хора между 20 и 29 години през 2025 г. е 50,2%.