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Фон дер Лайен иска социалните мрежи да бъдат забранени за деца под 13 години

Фон дер Лайен иска социалните мрежи да бъдат забранени за деца под 13 години
АР/БТА

Предвижда се компаниите да носят по-голяма отговорност за съдържанието и функциите, до които имат достъп деца и младежи под 18 години

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи въвеждането на ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи. Според предложението деца под 13 години няма да могат да използват социални платформи, а за тези между 13 и 15 години ще бъде въведен ограничен достъп.

Фон дер Лайен представи и пакет от нови изисквания към онлайн платформите, видеосайтовете, услугите за онлайн игри и чатботовете с изкуствен интелект, когато те се използват от непълнолетни.

Предвижда се компаниите да носят по-голяма отговорност за съдържанието и функциите, до които имат достъп деца и младежи под 18 години. Мерките биха засегнали едни от най-големите платформи, сред които YouTube, Facebook и Instagram.

Предложението идва на фона на засилващите се международни дискусии за влиянието на социалните мрежи и други онлайн услуги върху сигурността и благосъстоянието на децата.

Европейската комисия разглежда ограниченията като част от по-широк подход към защитата на непълнолетните в дигиталната среда, включително чрез поставяне на допълнителни задължения пред технологичните компании.

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