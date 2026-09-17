Румен Радев: МВР не е участник в политическия процес, а гарант за честността на вота

Министър-председателят Румен Радев постави акцент върху ролята на МВР за гарантиране на честното провеждане на предстоящите президентски избори. Той говори на Националното съвещание на ръководния състав на МВР, посветено на подготовката на ведомството за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Радев заяви, че МВР не трябва да влияе върху политическия резултат, а да гарантира възможността всеки български гражданин свободно да упражни правото си на глас.

"Благодаря на всички служители на МВР, които изпълняват задълженията си с отговорност и дълг", заяви Радев.

"Вашата дейност трябва да бъде видима в обществото и трябва да бъде оценена", посочи премиерът.

Радев подчерта, че предоставените на полицията правомощия да използва сила са свързани с висока степен на отговорност. "Държавата е дала на вас правомощия да прилагате сила, за да защити обществения интерес. Тези правомощия изискват голяма отговорност. Моите очаквания към вас са решителност и професионализъм, но и отговорно спазване на закона", заяви министър-председателят.

Основният акцент в изказването на Радев беше ролята на вътрешното министерство при подготовката и провеждането на изборите. Парламентът определи 25 октомври 2026 г. за дата на президентските избори, а при необходимост вторият тур ще се проведе на 1 ноември.

"Предстоят ни избори за президент и вицепрезидент и в тези избори моето очакване е, че МВР не може да определя политическия резултат, но голямата задача на МВР е всеки български гражданин да може да осигури свободно своя вот", каза Радев.

Премиерът постави пред служителите на МВР задача за безкомпромисни действия при нарушения на изборното законодателство, включително при посегателства, принуда, купен и контролиран вот.

"Тази организация трябва да доведе до безкомпромисност от ваша страна във всяка форма на посегателство, принуда, купен и контролиран вот. Ролята на МВР на тези избори е огромна, не като участник в политическия процес, а като гарант за честността на вота", заяви министър-председателят.

Радев призова изборните нарушения да бъдат разкривани, а не прикривани, като същевременно предупреди срещу излишната показност в работата на полицията.

"Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а напротив, трябва да се разкриват. Очаквам да няма излишна показност", посочи той.

В изказването си Радев очерта и по-широки очаквания към МВР, свързани с борбата с корупцията и заявената от правителството политика за разграждане на олигархичния модел. По-рано премиерът е определял борбата с корупцията и ограничаването на влиянието на олигархични структури като част от програмата на кабинета.

"Обществото очаква от МВР изпълнението на множество важни задачи - разграждането на олигархичния модел, борбата с корупцията. Очаква се изсветляване и пресичане на връзките между власт, бизнес и медии", заяви Радев.

Националното съвещание на МВР е свързано пряко с организацията на работата на ведомството в периода на подготовка и провеждане на президентските избори. В него участват ръководният състав на МВР, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, изпълняващият функциите главен секретар Любомир Николов и председателят на ДАНС Пламен Тончев.