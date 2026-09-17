Кон и електрическа тротинетка се сблъскаха в Гърция: 17-годишен е в критично състояние

17-годишен младеж е в критично състояние след инцидент с електрическа тротинетка на гръцкия остров Кефалония, съобщава „Катимерини“, позовавайки се на ЕРТ.

Катастрофата е станала край селището Разата. По първоначални данни младежът се е блъснал в кон, който се е движел по същото платно и в същата посока. Животното е било водено на повод от своя собственик.

След инцидента пострадалият е откаран в местната болница. Заради тежкото му състояние обаче се е наложило да бъде транспортиран със самолет до болница в Атина, където лекарите продължават да се борят за живота му.

Собственикът на коня е задържан. Срещу него е започнало разследване за причиняване на телесна повреда по непредпазливост.