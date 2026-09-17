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Секретни документи влизат в делото на Божков срещу санкциите "Магнитски"

Секретни документи влизат в делото на Божков срещу санкциите "Магнитски"

Американският съд трябва да получи класифицирани материали по спора с OFAC, а според BIRD процесът се приближава към финалната си фаза

Нови секретни документи и доказателства са внесени по делото, с което Васил Божков оспорва санкциите си по глобалния закон "Магнитски" във федералния съд във Вашингтон. Самото дело срещу OFAC беше публично проследено от BIRD през лятото.

Според информацията, публикувана от Actualno.com и BIRD, на 14 септември американското Министерство на правосъдието е уведомило съда за наличието на класифицирани материали. Посочва се, че документите се намират в секретното деловодство и предстои да бъдат предоставени по конфиденциален ред на съдия Пол Фридман.

В съдебната система е отразено и уведомление за подаване на класифициран документ от Брадли Смит, директор на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Според анализа на BIRD достигането до този етап може да означава, че делото се приближава към финалната си фаза, но към момента няма постановено окончателно съдебно решение.

Спорът между Божков и OFAC

Божков оспорва отказа на OFAC да го извади от санкционния списък. Защитата му поддържа тезата, че плащанията, за които се говори в материалите, са били извършвани вследствие на принуда и изнудване от високопоставени български представители, а не като част от корупционна схема.

OFAC оспорва тази версия. В документи по производството американската служба се позовава и на плащания, свързани с бившия председател на вече закритата Държавна комисия по хазарта, като поддържа позицията, че Божков не се е разграничил напълно от обстоятелствата, довели до санкционирането му.

В материалите по делото присъстват и твърденията на Божков, че е предоставил 45 млн. евро на Бойко Борисов и Владислав Горанов, за да бъде осигурено благоприятно отношение към хазартния му бизнес. Това са твърдения в рамките на спора и не представляват съдебно установен факт.

Борисов от своя страна отрича да е получавал пари от Божков и публично е отхвърлял обвиненията срещу него.

С внасянето на секретните материали съдията по делото ще може да се запознае и с информация, която не е публично достъпна. Какво точно съдържат документите засега не е известно, а предстои те да бъдат разгледани по установения конфиденциален ред.

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