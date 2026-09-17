Затвориха магистрала "Марица" заради горящ камион

Горящ камион със слама затвори магистрала "Марица" в участъка от пътен възел Пловдив до пътен възел Димитровград, съобщава БТВ.

Сигналът за пожара е подаден малко преди 12:00 часа. Произшествието е станало на 35-ия километър на магистралата, в платното в посока "Капитан Андреево".

На място има три екипа на пожарната, които са загасили огъня, в следствие на който е изгоряло цялото ремарке.

В района има образувана километрична опашка от превозни средства, които вече са били в отсечката, когато камионът се е запалил.

Чака се техника, с която пътното платно да бъде разчистено. Прогнозата е, че магистралата ще остане затворена поне до 15:30 часа.

При инцидента няма пострадали. Пред пожарникарите шофьорът разказал, че видял в огледалата , че сламата гори и отбил в аварийната лента. Мъжът няма обяснение как точно е възникнал пожара.