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Мая Манолова е новият председател на Комисията за защита на потребителите

Мая Манолова е новият председател на Комисията за защита на потребителите

Тя поема поста от Александър Колячев

Мая Манолова е новият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Решението е взето от Министерския съвет, като тя ще заема поста до изтичането на настоящия мандат на комисията.

Манолова поема ръководството от временно изпълняващия длъжността Александър Колячев. Той беше определен за председател, след като Мария Филипова беше освободена от поста, за да стане заместник-омбудсман. С решението на правителството правомощията на Колячев като председател се прекратяват, но той остава член на КЗП.

Комисията за защита на потребителите е специализиран държавен орган, който следи за спазването на потребителското законодателство и осъществява контрол върху нелоялните търговски практики и безопасността на стоките и услугите.

От омбудсман до председател на КЗП

Манолова е юрист и има дългогодишен политически и обществен опит. Между 2015 и 2019 г. беше омбудсман на България, а след напускането на поста се кандидатира за кмет на София.

Била е народен представител в няколко състава на Народното събрание, както и заместник-председател на 42-рия парламент. Впоследствие създаде гражданската платформа „Изправи се.БГ“, която оглавява.

През последните години Манолова продължи активно да работи по потребителски теми. Само през август тя сезира КЗП заради поскъпването на услугата за дялово разпределение, а по-рано тази година постави въпроса за хиляди оспорени сметки за електроенергия.

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