Правителството дава над 14 млн. евро за училища, детски градини и студентски общежития

Кабинетът гласува целево финансиране от над 14 млн. евро за образователна и спортна инфраструктура, което обхваща строителство и реновация на училища, забавачки, ясли, физкултурни салони, както и модернизация на студентски общежития. Пресслужбата на кабинета уточни след заседанието на Министерския съвет, че средствата са разпределени по три национални инициативи под шапката на Министерството на образованието и науката.

В рамките на Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 - 2027 г. са разпределени близо 5 млн. евро, които ще отидат за подкрепа на 22 проекта в страната. Финансовият ресурс е предназначен за разширяване на действащи бази, както и за строеж на нови корпуси и филиали. Общата сума, усвоена досега по това перо, достига почти 31 млн. евро, като 6 обекта са финализирани, а други 76 са в процес на реализация.

За обновяване и изграждане на общо 58 спортни площадки и физкултурни салони държавата отпуска над 5,7 млн. евро по специализираната Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища 2024 - 2027 г. Инвестицията цели сериозна модернизация на спортните зони и подобряване на условията за физическа активност сред учениците чрез основни ремонти и обособяване на нови пространства. Тази инициатива ще обхване общо 550 проекта, като до момента държавата е изплатила над 88 млн. евро, а резултатът е завършени 69 салона и 245 спортни площадки.

Висшето образование също получава подкрепа, като по програмата за студентските общежития се заделят над 4 млн. евро за обновяването на 9 обекта. Финансирането е насочено към мащабни ремонти, саниране и ново обзавеждане на сградите. Досега по тази линия са инвестирани над 51 млн. евро, благодарение на което 8 общежития са напълно готови, а по други 32 се работи в момента.

Всички отпуснати в днешното заседание суми са предназначени за покриване на вече извършени и отчетени дейности и разходи.