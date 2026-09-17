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Над 3,4 млн. евро от държавата отиват за култура, археология и исторически чествания

Над 3,4 млн. евро от държавата отиват за култура, археология и исторически чествания
Pixabay

Средства ще получат Национален фонд „Култура“, ключови археологически обекти и 10 общини за 150-годишнината от Априлското въстание

Близо 3,5 млн. евро допълнително ще бъдат насочени към културата и опазването на историческото наследство през 2026 г. Министерският съвет одобри отпускането на общо 3 492 672 евро от централния бюджет.

Най-голямата част от средствата - 1 732 385 евро, ще бъде предоставена за програми на Национален фонд "Култура". Финансирането е предназначено за държавни, общински и частни културни организации.

Средства за Плиска, Калиакра и Трапезица

Други 921 000 евро ще бъдат инвестирани в археологически проучвания и дейности по консервация на културни обекти в различни части на страната.

Сред местата, които ще получат финансиране, са Плиска, Калиакра, Трапезица, Никополис ад Иструм и Аполония Понтика на остров "Св. Кирик и Юлита". Средства са предвидени още за археологическите обекти при село Васил Левски и Петрич кале.

10 общини получават пари за 150 години от Априлското въстание

Отделно 839 287 евро ще бъдат разпределени между 10 общини за подготовката и провеждането на събития от националните чествания на 150-годишнината от Априлското въстание.

Финансиране ще получат Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Панагюрище, Перущица, Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй.

За изпълнението на решението ще отговарят министърът на културата и кметовете на съответните общини.

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