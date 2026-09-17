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Националната контактна точка за отговорно бизнес поведение преминава към икономическото министерство

Националната контактна точка за отговорно бизнес поведение преминава към икономическото министерство

Това реши правителството с промени в решението от 2021 г., с което беше създадена и организирана дейността на звеното

Националната контактна точка (НКТ) на България за отговорно бизнес поведение преминава към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Това реши правителството с промени в решението от 2021 г., с което беше създадена и организирана дейността на звеното.

Досега Националната контактна точка беше част от структурата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Промяната е свързана с приетата от Народното събрание на 8 май 2026 г. структура на Министерския съвет и последвалите изменения в Закона за насърчаване на инвестициите.

Съгласно новите разпоредби Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия също преминава към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Националната контактна точка отговаря за прилагането в България на насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия и отговорното бизнес поведение.

Според правителството промяната трябва да приведе институционалната организация на звеното в съответствие с актуалната структура на изпълнителната власт и да гарантира продължаването на дейността му по прилагането на насоките на ОИСР.

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