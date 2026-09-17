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Парламентът ратифицира актовете на Всемирния пощенски съюз

Парламентът ратифицира актовете на Всемирния пощенски съюз
Снимка: БТА

България ще продължи да участва в единната световна пощенска територия, а годишният й принос към бюджета на ВПС ще е 132 810 швейцарски франка

Парламентът ратифицира на две четения в рамките на едно заседание актовете, приети от 28-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз (ВПС). Законопроектът беше внесен от Министерския съвет и одобрен без дебати.

С ратификацията се приемат Дванадесетият допълнителен протокол към Устава на ВПС, Петият допълнителен протокол към Общия правилник на организацията, Вторият допълнителен протокол към ВПС и Вторият допълнителен протокол към Споразумението за услугите по пощенските плащания.

С приемането на актовете България изпълнява ангажиментите си след всеки конгрес на ВПС, свързани с прилагането на решенията както от държавните органи, отговорни за политиката и регулирането на пощенските услуги, така и от пощенския оператор, който извършва универсалната пощенска услуга.

Промените в Устава и Общия правилник са насочени основно към прецизиране на терминологията и подобряване на правилата за работа на ръководните органи на съюза - Административния съвет и Съвета за пощенска експлоатация.

Определените разходи на ВПС за периода 2026-2029 г. са в размер на 39 512 270 швейцарски франка годишно. Годишният финансов принос на България към бюджета на организацията възлиза на 132 810 швейцарски франка.

Според мотивите на законопроекта ратификацията ще потвърди участието на България в изграждането и поддържането на единна световна пощенска територия, регулирана от актовете на ВПС.

Тя създава и правна основа за отношенията между България, избрания от страната пощенски оператор и останалите държави членки при организирането и предоставянето на международни пощенски услуги.

Ратификацията гарантира и правото на потребителите в България да използват международни пощенски услуги от и до всички 192 държави членки на ВПС.

 

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