Промени в закона за ВЕИ влизат за първо четене в парламента

Депутатите ще започнат работа с първото четене на промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет, според приетата програма за работа на парламента.

Част от измененията предвиждат да бъде улеснено сключването на споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници, както и производството и използването на такава енергия в сградите.

Законопроектът ускорява сътрудничеството между държавите членки на ЕС чрез съвместни проекти за насърчаване на възобновяемата енергия.

Допълват се и изискванията за развитие на зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници, вкл. чрез насърчаване на местните общности да участват в енергийни проекти в приоритетните зони.

Предлага се също по-дълъг срок на валидност на становищата за присъединяване на производители на ток от вятърна енергия. Стимулира се развитието на децентрализирани системи за производство и съхранение на електроенергия.

С промените се създава схема за задължения на доставчиците на горива. Заложен е и механизъм, чрез който операторите на обществено достъпни зарядни точки да могат да допринасят за изпълнението на тези задължения, като осигуряват електроенергия от възобновяеми източници.

В програмата за деня е и първото четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за електронната идентификация – на Божидар Божанов и група народни представители от „Демократична България“, както и на Петър Тодоров и група народни представители от „Прогресивна България“.

Депутатите ще обсъдят и гласуват на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.