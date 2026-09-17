Празнуваме Св. София - Премъдрост Божия и децата ѝ Вяра, Надежда, Любов

Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София, чието име значи Премъдрост Божия. Днес българската столица отбелязва и своя празник. Името на града ни е дошло от столичния раннохристиянски старинен храм „Света София“ - това е сградата, дала новото име на град София през XIV век, която е сред най-старите действащи църкви в Европа.

Историята на София и нейните дъщери

Според християнското предание през втората половина на I век в Рим живяла благочестива християнка на име София. Тя имала три дъщери, които носели имената на християнските добродетели – Вяра, Надежда и Любов. София ги възпитавала в любов към Иисус Христос, а семейството открито изповядвало християнската си вяра.

За това било съобщено на император Адриан, който заповядал четирите да бъдат доведени пред него. Преданието разказва, че момичетата не се отказали от вярата си, въпреки жестоките мъчения.

Вяра била на 12 години, Надежда – на 10, а Любов – на 9. Императорът наредил те да бъдат подложени на изтезания, докато майка им била принудена да наблюдава страданията им.

Трите момичета не преживели мъченията. След смъртта им Адриан разрешил на София да вземе телата на дъщерите си и да ги погребе. Три дни по-късно и тя починала и била погребана до тях.

Църквата почита София като мъченица, защото преживяла със сърцето си страданията и смъртта на своите дъщери.

Според преданието мощите на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов се пазят от 777 г. в Елзас, Франция.

Имен ден и традиции

На 17 септември празнуват всички, които носят имената София, Софка, Вяра, Верка, Надежда, Надя, Любов, Люба, Любен, Любомир, Любомира и Любомил.

В традицията този ден е свързан с гостувания и пожелания за здраве, щастие и любов. В много домове се приготвят пресни питки, които се раздават с грозде или други плодове.

На 17 септември своя празник отбелязва и столицата. Името София, което идва от гръцки, означава „мъдрост“ – символ, който събира в едно вярата, надеждата и любовта.