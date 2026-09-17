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Двама души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие

Двама души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие
БТА

Жертвите по пътищата от началото на годината са 330, а пострадалите са 6024

Двама души са загинали, а 30 са ранени при 24 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани седем тежки катастрофи и 33 леки, при които са пострадали седем души. 

От началото на септември в страната са станали 362 тежки произшествия, при които са загинали 17 души, а 447 са пострадали.

Жертвите по пътищата от началото на годината са 330, а пострадалите са 6024. 

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