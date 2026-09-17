Нова размяна на удари между Русия и Украйна: има жертви и ранени

Руски въздушни удари са нанесли щети в Киев, а при атака срещу Одеса са били ранени трима души, сред които и дете, съобщиха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на местните власти.

В украинската столица отломки са паднали върху складови съоръжения край бензиностанция, както и на други места в града. По данни на столичните власти при ударите са пострадали най-малко десет души.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за падналите отломки в приложението „Телеграм“. Складовите обекти в близост до бензиностанцията са сред местата, които напоследък често са били обект на руски атаки.

Според експертни канали в „Телеграм“ срещу Киев са били изстреляни няколко ракети „Циркон“. Репортер на ДПА съобщи, че в града са били чути няколко мощни експлозии.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че южните градове Днепро и Запорожие също са били атакувани с балистични ракети.

В Одеса руски удар е засегнал 19-етажен жилищен блок. Местните власти съобщиха в „Телеграм“, че трима души, включително дете, са пострадали.

Междувременно Украйна е атакувала цели на руска територия с бойни дронове, според съобщения в канали в „Телеграм“. Сред посочените цели са Ростов на Дон и Ярославл.

Заради атаките няколко руски летища временно са ограничили работата си, съобщи авиационният регулатор „Росавиация“.