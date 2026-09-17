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Крадец проникна в апартамент в центъра на София и заключи семейството в хола

Крадец проникна в апартамент в центъра на София и заключи семейството в хола
Снимка: БТА

Мъжът задигнал пари, банкови карти и лични документи, а записите от охранителната камера вече са предадени на полицията

Кражба от жилище е извършена в центъра на София, въпреки наличието на охранителна камера. За случая сигнализираха зрители на NOVA, които разказват, че крадецът е проникнал в дома им през нощта, докато са спели, задигнал е пари, банкови карти и лични документи, а след това ги е заключил в хола и е напуснал жилището. Записите от камерата вече са предадени на полицията.

Случаят е станал на ъгъла на улиците "Будапеща" и "Цар Симеон" в София. Проникването в апартамента е извършено около 02:00 часа през нощта.

По думите на Михайлина Димитрова непознатият първо е влязъл през метална врата, която не е била добре затворена. След това е направил опит да отвори вратата на съседно жилище, но тя не се е отворила. Тогава мъжът се е насочил към апартамента на семейството.

"Нашият пропуск е бил, че сме заключили само с резето", обясни Димитрова.

Семейството не разбира как мъжът е успял да проникне в жилището, без да ги събуди.

"Първо се е спрял до моята дамска чанта, извадил е портмонето с личните документи, парите и банковата ми карта", обясни Димитрова.

От жилището е изчезнал и резервният ключ за семейния автомобил.

След това непознатият продължил навътре в апартамента, където намерил портмонето на съпруга на Михайлина и взел от него парите и банковите карти. Преди да напусне жилището, мъжът заключил семейството в хола.

На сутринта, след като разбрали какво се е случило, семейството незабавно подало сигнал в полицията.

"Момчетата от патрула ни казаха, че са го виждали този човек в района, познат им е. Не знам дали е криминално проявен. Казаха, че досега не са го хващали да прави обири. И казаха, че според тях той лесно ще бъде установен и заловен, защото те визуално го познават", казва Михайлина Димитрова.

 

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