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Може ли 17 септември да е Ден без загинали на пътя

Може ли 17 септември да е Ден без загинали на пътя
Снимка: БТА

От полицията призоваха шофьорите да проявяват повишено внимание в населените места

Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL обяви 17 септември за Ден без загинали при пътнотранспортни произшествия, съобщиха от МВР на своя уебсайт. Инициативата е част от ежегодната кампания „Дни на безопасността“ (ROADPOL Safety Days – RSD), която тази година се провежда от 16 до 22 септември.

През 2026 г. кампанията е насочена към безопасността на пешеходците – една от най-уязвимите групи участници в движението. Акцентът е както върху отговорното поведение на водачите, така и върху рисковете, които самите пешеходци могат да избегнат, посочиха от МВР.

От полицията призоваха шофьорите да проявяват повишено внимание в населените места, в районите с интензивно движение на пешеходци и при приближаване към пешеходни пътеки. Спазването на ограниченията на скоростта е от ключово значение, тъй като скоростта е сред основните фактори, определящи тежестта на последствията при сблъсък с пешеходец.

Кампанията обръща внимание на основни рисковe в поведението от страна на пешеходците – използване на мобилни телефони и слушалки при пресичане, безразсъдно пресичане, движение в тъмната част на денонощието без светлоотразителни елементи, както и употреба на алкохол или наркотични вещества преди участие в движението, допълниха от МВР. ROADPOL поставя акцент и върху необходимостта от по-безопасна пътна инфраструктура, включително добре осветени и достъпни пешеходни пространства и мерки за ограничаване на конфликтите между пешеходци и превозни средства.

Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност. МВР призовава всички участници в движението да спазват правилата, да бъдат внимателни и да проявяват взаимно уважение на пътя.

Жертвите при пътнотранспортни произшествия в страната от началото на годината са 330, а пострадалите са 6024, съобщиха от МВР на сайта си. При сравнение с реалните данни за загиналите (310) през същия период на 2025 г., се отчитат 20 (двадесет) повече загинали участници в движението през 2026 г.

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