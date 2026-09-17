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Станка Златева получи подкрепа да продължи начело на БФ Борба

Станка Златева получи подкрепа да продължи начело на БФ Борба
БТА

Членове на Управителния съвет настояват настоящото ръководство да довърши програмата си за промени преди извънредното Общо събрание на 17 октомври

Управителният съвет на Българската федерация по борба проведе редовно заседание, на което беше обсъдена и организацията на извънредното Общо събрание, насрочено за 17 октомври.

По време на срещата председатели на клубове по борба, които са членове на Управителния съвет, са изразили подкрепа към действащия президент Станка Златева и нейния екип. Според тях настоящото ръководство трябва да продължи да управлява федерацията и да изпълни докрай програмата за възраждане и развитие на българската борба.

Сред основните приоритети, посочени от федерацията, са прозрачност в управлението, финансова дисциплина, прекратяване на порочни практики от миналото, развитие на детско-юношеската борба и по-сериозна подкрепа за българските треньори и състезатели.

Ръководството поставя акцент и върху по-доброто управление на ресурсите, равните условия за клубовете и инвестициите в младите таланти с цел възстановяване на силната българска школа.

"Благодаря на клубовете за тази подкрепа. Тя е отговорност, която приемам с цялата сериозност. Няма да предам клубовете и продължаваме работа с нашата програма за възраждане на българската борба. Започнахме промяната и ще я довършим", заяви Станка Златева.

По думите ѝ целта е да бъде изградена федерация, в която младите състезатели да бъдат в центъра на политиката, трудът на треньорите да бъде уважаван, а клубовете да получават необходимата подкрепа.

От БФ Борба подчертават, че процесът по възраждане на спорта е дългосрочен и изисква последователност. Извънредното Общо събрание ще се проведе на 17 октомври от 10:30 часа в София.

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