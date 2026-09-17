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Ливърпул срещу Челси е големият сблъсък в осминафиналите за Карабао Къп

Ливърпул срещу Челси е големият сблъсък в осминафиналите за Карабао Къп

Жребият отреди тежък дуел на "Анфийлд", докато Арсенал ще гостува на четвъртодивизионния Флийтууд

Ливърпул срещу Челси е най-интригуващият сблъсък от четвъртия кръг на Карабао Къп. Това отреди жребият, който беше изтеглен след двубоя между Манчестър Юнайтед и Брайтън на "Олд Трафорд".

Двата английски гранда ще се изправят един срещу друг на "Анфийлд" в битка за място на четвъртфиналите, а двубоят се очертава като гвоздея на осминафиналната фаза.

Арсенал пък извади доста по-благоприятен жребий. "Артилеристите" ще гостуват на Флийтууд, който се състезава в Лига 2.

Евертън ще приеме Нюкасъл, докато Фулъм и Кристъл Палас ще се срещнат в лондонски сблъсък. Астън Вила ще гостува на Борнемут.

Победителят от двойката Манчестър Сити - Норич ще се изправи срещу Брайтън.

Жребият за осминафиналите на Карабао Къп:

Флийтууд - Арсенал
Манчестър Сити/Норич - Брайтън
Евертън - Нюкасъл
Съндърланд - Брентфорд
Ливърпул - Челси
Брадфорд - Питърбъро
Фулъм - Кристъл Палас
Борнемут - Астън Вила

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