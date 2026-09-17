Патриарх Даниил: Нашите предци са отстоявали вярата си в град София

По Божия промисъл нашият град София носи името на Божията премъдрост и трябва да знаем, че това е велика чест и отговорност. И да се стараем в нас да обитава Божията правда, любовта, вярата в нас, да обитава милосърдието, доблестта, мъжеството. Нашите предци са отстоявали вярата си в този град и са ни показали колко светци е родил град София, каза днес пред журналисти българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Днес честваме паметта на светите мъченици - София, Вяра, Надежда и Любов. По времето на император Адриан (117-138 г.) живота си са загубили мъченически една майка на име София и трите ѝ дъщери - Вяра, Надежда и Любов. Тези момичета били кръстени на християнските върховни добродетели.

Ние сме наследници на едни доблестни, мъжествени, православни християни, каквато е закваската на нашия град, отбеляза патриархът, който възглави светата литургия в столичния храм „Св. София“.

„Затова нека да вървим в този път и винаги ще бъде празник в душите ни, дори в трудностите - както светите София, Вяра, Надежда и Любов в мъченията са претърпявали страдания, но са имали истинска радост в душите си и в сърцата си и сила от Бога да претърпят всичко това. Нека подражаваме на техния подвиг и с радост да празнуваме нашия празник, да се радваме, че носим името на нашия Бог освен като християни, но и като софиянци, живеещи в града на Божията премъдрост“, каза патриарх Даниил.

Българският патриарх пожела да въздаваме на Бога слава, чест и да се стараем да живеем в братолюбие, в единомислие и в искрена обич помежду си. И в сърцата ни тогава винаги ще бъде празник, добави патриарх Даниил.