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Йотова подкрепи идеята мощите на св. София да бъдат донесени в столицата

Йотова подкрепи идеята мощите на св. София да бъдат донесени в столицата
Президентство

Президентът се поклони пред мощите на св. София, св. Вяра, св. Надежда и св. Любов в Ешо край Страсбург

Президентът Илияна Йотова подкрепя идеята мощите на св. София да бъдат донесени в София за празника на столицата през следващата година. Предложението е на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний, на когото предстои среща по въпроса с архиепископа на Страсбург.

Йотова посети храма на българската църковна община "Св. св. Кирил и Методий и св. Бенедикт" в Ешо, в района на Страсбург, където беше посрещната от митрополит Антоний, отец Георги и кмета на Ешо Ив Сюблон.

Държавният глава подчерта, че мощите на св. София имат силен сантимент за България заради столицата, която носи името на светицата.

По време на посещението си Йотова се поклони и пред съхраняваните в местната римокатолическа църква мощи на св. София, св. Вяра, св. Надежда и св. Любов. Според прессекретариата на президента реликвите са дарени през 777 година от римския папа на епископа на Страсбург.

Кметът на Ешо Ив Сюблон заяви, че визитата на българския президент е под знака на мира, братството между френския и българския народ и единството на Европейския съюз. Йотова от своя страна благодари за грижите за българския православен храм, който се е превърнал в духовен център за местната българска общност.

Домакините подготвиха и лична изненада за президента - среща с нейната бивша учителка по френски език от Френската гимназия "Алфонс дьо Ламартин" Жозет Мюзар.

Илияна Йотова е на посещение в Страсбург, където вече проведе срещи с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар и с кмета на града Катрин Траутман.

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