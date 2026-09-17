Президентът Йотова ще участва в отбелязването на Деня на София

Президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на Деня на София.

Тържествената церемония ще започне в 11:30 часа на площад „Свети Александър Невски“. Държавният глава ще приеме почетния караул.

След това Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще отслужи тържествен водосвет, а знамето на София ще бъде издигнато.

По-късно Йотова ще удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Република Кипър в България Хараламбос Кафкаридис.

Отличието се връчва за особено големите заслуги на дипломата за укрепването и развитието на двустранните отношения.

Церемонията ще се проведе в Гербовата зала на президентската институция от 14:00 часа, посочиха още от прессекретариата.