Промени в организацията на движението за Деня на София

Въвежда се организация на движението за Деня на София – 17 септември, съобщиха от Столичната община.

От 09:00 ч. до 13:30 ч. на 17 септември се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на Паркинг-площад „Николай Гяуров“ – три паркоместа.

От 09:30 ч. до 13:00 ч. се забранява движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, по ул. ,,11 август“, участъка между ул. ,,Московска“ и ул. ,,Дунав“.

Денят на София се отбелязва съгласно решение на Столичния общински съвет от 25 март 1992 г. Датата съвпада с църковния празник на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София – 17 септември.