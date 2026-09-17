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Къде се пътува трудно на 17 септември: ограничение край Голец и ремонти по „Хемус“ и „Марица“

Къде се пътува трудно на 17 септември: ограничение край Голец и ремонти по „Хемус“ и „Марица“

Между 10:00 и 11:00 часа път I-4 ще бъде двупосочен в една лента, а край Шумен и Игнатиево движението остава прехвърлено в едното платно

Най-сериозните затруднения на 17 септември се очакват по път I-4 край село Голец, където между 10:00 и 11:00 часа движението ще бъде двупосочно в една лента заради профилактика на тол камера. По АМ „Хемус“ край Шумен и между Игнатиево и пътен възел „Летище“ трафикът остава прехвърлен двупосочно в платното към Варна, а по АМ „Марица“ ремонтите на фуги при 68-и, 109-и и 110-и км налагат преминаване в една лента.

Ново ограничение край Голец

От 10:00 до 11:00 часа ще се извършва профилактика на тол камера при 40-и км на път I-4 Микре – Ловеч, в района на село Голец.

Лентата към Микре временно ще бъде затворена, а движението ще се извършва двупосочно в свободната лента. Участъкът ще бъде обозначен с временна сигнализация.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна, като ограничението е обявено до 18 септември.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, платното към София също е затворено. Трафикът преминава двупосочно в платното към Варна, а 17 септември е последният обявен ден на тази организация.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

В района на 34-и км към София се обследва анкерна стена. При тунел „Топли дол“ при нормални условия са осигурени по две ленти във всяка посока, но при авария движението може да бъде прехвърлено двупосочно в едната тръба.

Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Марица“

Между 109-и и 110-и км към „Капитан Андреево“ се ремонтират фугите на селскостопански подлез и мост над река Каламица. Движението е в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

Около 68-и км към София също се ремонтират фуги на мостово съоръжение. Трафикът преминава в една лента с ограничение до 90 км/ч. Срокът за този участък е до 18 септември.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършват дейности по почистване и събиране на отпадъци. Организацията е обявена до 18 септември.

Автомагистрала „Струма“

Между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента. Автомобилите преминават през изпреварващата и другата активна лента.

Според последния пълен бюлетин по АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между приблизително 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

Участъкът от път II-27 между Долина и Добрич е затворен до 20 септември. Обходът е през Добрич, Малка Смолница, Златия, Самуилово и Долина. По направлението Добрич – Балчик движението се извършва поетапно в една лента.

В Павликени железопътният прелез по път III-3031 остава затворен до 18 септември. В Свищов е затворен участък от път II-52 заради ремонт на ВиК съоръжение.

По пътя Габрово – Узана движението е спряно за всички автомобили от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в работните дни до 18 септември.

През прохода „Републиката“, в посока Велико Търново, движението се извършва поетапно в една лента заради ремонт на настилката.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове по границите с Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Северна Македония.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ могат да преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 17 септември ще бъде слънчево със слаб, а в Източна България временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София – около 27 градуса.

В планините ще бъде предимно слънчево. Температурата ще достигне около 19 градуса на 1200 метра и около 12 градуса на 2000 метра.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност, а по южното крайбрежие е възможен слаб дъжд. През деня ще преобладава слънчево време.

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