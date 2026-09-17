Новини
Търси
Подкаст
Общество

Росен Йорданов: Видях чат между Ивайло Калушев и Васил Терзиев

Росен Йорданов: Видях чат между Ивайло Калушев и Васил Терзиев
Снимка: БТА

За такъв случай не може да не бъдеш емоционален, каза криминалният психолог

"Основните експертизи за "Петрохан" са на 99% готови. Другите, които се чакат, те не зависят от прокуратурата, те зависят от Сикрет Сървиз, общували са с платформата "Сигнал". 

Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов пред БНТ.

"Видях някои неща от комуникация от телефона на Ивайло Калушев с Васил Терзиев, но там са снимки на даден чат. Това не променя какво се е случило. Разчитането на чатовете ще отнеме много време, но това не променя разчитането на събитията - какво се е случило. Това е безпрецедентен случай на организация от сектантско-окултен тип, чиято цел е била да обслужва сексуалната парафидия на лидера.
Тези деца са били лишени от тийнейджърски години, от юношески години. Те буквално са били отвлечени", каза Йорданов.

"Това, което е направил този човек (Ивайло Калушев) е опасно за общественото психично здраве. Не може да имаме разногласие по тази тема, не може да имаме две мнения. Не може да имаш сексуални отношения с деца, не може да биеш полицай, не може да вземеш в собствени ръце закона", категоричен е Росен Йорданов. 

По думите му косвените жертви са много. "Има много хора, възрастни вече, които живеят в сенките на срама. За тях аз няма да се отказвам от нищо, тези хора са вечно дамгосани. Този човек (Ивайло Калушев), е извършил ужасни неща, още от края на 90-те начини. 99,9% от хората, които са познавали преференциален педофил, ще ви кажат, че той е прекрасен човек. Той е говорил с родителите, той е стигнал до политици. Името на г-н Мирчев (Ивайло Мирчев) е там още преди да е създадена "Да, България". Изглежда, че Калушев още докато са били в Мексико, е одобрявал лица за партията. Негов приятел Асен Асенов е искал с неговите "екстрасензорни" качества да оценява кандидатите. Как да не е политическо това", запита Йорданов.

Той обясни, че има съвпадения. "Появява се 2022 г. и Калушев е готов с хората, с униформите. До тогава те не са се занимавали с обществено полезна дейност. Съставя се правителството, месец по-късно се подписва меморандум (с МОСВ, разписан от Борислав Сандов като екоминистър), след това в Европейската рейнджърска асоциация, където никой не ги е проверил.

Финансирането е било много сложно, каза психологът. "Там е страшна работа, през които са минали над 4 млн. лева. Данъчната експертиза е към друго дело", поясни Йорданов.

"Имахме надеждни материали - видеозаписи, аудиозаписи, които са си правили те самите, свидетелски разкази, публични изяви", каза Йорданов.

"Ако съдя по реакцията на конкретна група политици, които са засегнати, сигурно не сме успели да убедим обществото в истината за Петрохан", каза той. След пресконференцията имал обаждания от различни хора.

За случая "Петрохан" не може да има разногласие в обществото, категоричен е Йорданов. Има нужда от спешна психиатрична помощ за огромен брой хора, които смятат, че живеят нормално и приемат случилото се за нормално, каза той.

"За такъв случай не може да не бъдеш емоционален - сексуално насилие над деца, убийство на деца. Хората, които не са емоционални, мислят, че експертизата на един човек е да гледа восъчно изнасилвания и убийства на деца, - може би такава е стерилната им представа за нещата, не съм ги виждал на места, където съм бил аз. Има хора, които разбират от всичко, когато са зад бюра и клавиатура", каза Йорданов.

"Шест месеца съм работил 24:7 - през очите ни мина гигантски обем информация, която трябваше да бъде свързана. Тя е част от различни сфери на психологията - криминална, психология на личността, психолингвистика, сексология, психиатрия, теология. Експертизата беше много сложна", заяви бившият директор на Института по психология на МВР.

Той е категоричен, че експертизата, която беше публикувана в два интернет сайта, е изтекла след като е предадена на Прокуратурата и МВР.

Още по темата

Тодор Тодоров за "Петрохан": Момчетата в кемпера са били жертва на сексуално посегателство

Тодор Тодоров за "Петрохан": Момчетата в кемпера са били жертва на сексуално посегателство

Румен Радев за "Петрохан": Как интиституции са легитимирали едно НПО, именувало се "държавна агенция"

Румен Радев за "Петрохан": Как интиституции са легитимирали едно НПО, именувало се "държавна агенция"

Столична община пред Таралеж: Терзиев няма правомощия по охраната на парк "Витоша"

Столична община пред Таралеж: Терзиев няма правомощия по охраната на парк "Витоша"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Водещи

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 2 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 9 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 15 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 17 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 19 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 30 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 33 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 37 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 44 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 49 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 50 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 53 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 59 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 1 час