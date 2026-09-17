Росен Йорданов: Видях чат между Ивайло Калушев и Васил Терзиев

"Основните експертизи за "Петрохан" са на 99% готови. Другите, които се чакат, те не зависят от прокуратурата, те зависят от Сикрет Сървиз, общували са с платформата "Сигнал".

Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов пред БНТ.

"Видях някои неща от комуникация от телефона на Ивайло Калушев с Васил Терзиев, но там са снимки на даден чат. Това не променя какво се е случило. Разчитането на чатовете ще отнеме много време, но това не променя разчитането на събитията - какво се е случило. Това е безпрецедентен случай на организация от сектантско-окултен тип, чиято цел е била да обслужва сексуалната парафидия на лидера.

Тези деца са били лишени от тийнейджърски години, от юношески години. Те буквално са били отвлечени", каза Йорданов.

"Това, което е направил този човек (Ивайло Калушев) е опасно за общественото психично здраве. Не може да имаме разногласие по тази тема, не може да имаме две мнения. Не може да имаш сексуални отношения с деца, не може да биеш полицай, не може да вземеш в собствени ръце закона", категоричен е Росен Йорданов.

По думите му косвените жертви са много. "Има много хора, възрастни вече, които живеят в сенките на срама. За тях аз няма да се отказвам от нищо, тези хора са вечно дамгосани. Този човек (Ивайло Калушев), е извършил ужасни неща, още от края на 90-те начини. 99,9% от хората, които са познавали преференциален педофил, ще ви кажат, че той е прекрасен човек. Той е говорил с родителите, той е стигнал до политици. Името на г-н Мирчев (Ивайло Мирчев) е там още преди да е създадена "Да, България". Изглежда, че Калушев още докато са били в Мексико, е одобрявал лица за партията. Негов приятел Асен Асенов е искал с неговите "екстрасензорни" качества да оценява кандидатите. Как да не е политическо това", запита Йорданов.

Той обясни, че има съвпадения. "Появява се 2022 г. и Калушев е готов с хората, с униформите. До тогава те не са се занимавали с обществено полезна дейност. Съставя се правителството, месец по-късно се подписва меморандум (с МОСВ, разписан от Борислав Сандов като екоминистър), след това в Европейската рейнджърска асоциация, където никой не ги е проверил.

Финансирането е било много сложно, каза психологът. "Там е страшна работа, през които са минали над 4 млн. лева. Данъчната експертиза е към друго дело", поясни Йорданов.

"Имахме надеждни материали - видеозаписи, аудиозаписи, които са си правили те самите, свидетелски разкази, публични изяви", каза Йорданов.

"Ако съдя по реакцията на конкретна група политици, които са засегнати, сигурно не сме успели да убедим обществото в истината за Петрохан", каза той. След пресконференцията имал обаждания от различни хора.

За случая "Петрохан" не може да има разногласие в обществото, категоричен е Йорданов. Има нужда от спешна психиатрична помощ за огромен брой хора, които смятат, че живеят нормално и приемат случилото се за нормално, каза той.

"За такъв случай не може да не бъдеш емоционален - сексуално насилие над деца, убийство на деца. Хората, които не са емоционални, мислят, че експертизата на един човек е да гледа восъчно изнасилвания и убийства на деца, - може би такава е стерилната им представа за нещата, не съм ги виждал на места, където съм бил аз. Има хора, които разбират от всичко, когато са зад бюра и клавиатура", каза Йорданов.

"Шест месеца съм работил 24:7 - през очите ни мина гигантски обем информация, която трябваше да бъде свързана. Тя е част от различни сфери на психологията - криминална, психология на личността, психолингвистика, сексология, психиатрия, теология. Експертизата беше много сложна", заяви бившият директор на Института по психология на МВР.

Той е категоричен, че експертизата, която беше публикувана в два интернет сайта, е изтекла след като е предадена на Прокуратурата и МВР.