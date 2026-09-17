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Икономика

Симеон Дянков: ЕК се досети, че не сме дали верни данни при влизането си в еврозоната

Симеон Дянков: ЕК се досети, че не сме дали верни данни при влизането си в еврозоната
Снимка: БТА

1,4 млрд. евро са прехвърлени по този "иновативен" начин към 2026 г., заяви Дянков

Възможно е от тази година да се прехвърлят разходи към м.г. Това е правено и в други държави, които са имали фискални проблеми. Това заяви председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков пред БНТ.

"За мен това е задължителното начало към бюджетната процедура, за да знаем каква е базата за бюджетната процедура (по свръхдефицит). Тя със сигурност не е тази, която управляващите ни казаха - 30% за м.г.", заяви Дянков. 

"Това ще е признание, че данните, с които сме обявили влизането си в еврозоната, не са били верни. Комисията се досети, че е така и когато започна процедурата за свръхдефицит, тя цитира данни и от 2025-а, и от 2026-а година. Това се случва за пръв път откакто има процедура по свръхдефицит", каза Дянков и поясни, че обикновено е само една година.

Той разказа някои от похватите на тогавашното правителство - вкарва пари в ББР, другите похвати са отложените фактури - плащането на извършени дейности да бъде прехвърлено към следващата година.

 "Правителството на Андрей Гюров обявиха някакви първоначални данни, че около 800 млн. евро са преместени от 2025 към 2026 г. от кабинета "Желязков". Другата процедура, която е още "по-иновативна" е - започваш проекта, но даже не подписваш договор. Казваш на строителя - започвате да работите, ще подпишем януари и тогава ще фактурирате. По сметките на предишното, временното правителство (на Андрей Гюров), също се опита да направи някакви сметки и каза, че около 600 млн. евро са прехвърлени.

"1,4 млрд. евро са прехвърлени по този "иновативен" начин към 2026 г., каза Дянков. "Малка фирма това не може да си го позволи, това са големи изпълнители. Това се проверява в Сметната палата. Оказа се, че дори МФ не знае точната сума, защото няма договори. Договорите ги знае някой в АПИ, някой в МРРБ. Говорих човек по човек", допълни Симеон Дянков.

И двете схеми са нередни, каза той. По думите му бизнесът се е съгласил, защото му е казано - "или правите така, или друг поема поръчките".

"В случая премиерът Румен Радев е прав. Може да се направи такъв одит", каза Симеон Дянков, който беше финансов министър в първия кабинет на ГЕРБ и е автор на репликата за "постната пица".

По думите му добрата новина е, че дефицитът за догодина ще бъде по-нисък. 

"Дефицит от 3% не е успех. Благодарение на Асен Василев влязохме в това мислене - представете си, че едно семейство всяка година има дефицит. С годините той се натрупва", обясни Дянков.

Според него исканата помощ за горивата е "рядка глупост".

"Опозицията няма сила да иска нещо по бюджета - не би трябвало да имат очи", каза Дянков и поясни, че от ГЕРБ и ПП са причината да стигне икономиката ни до тук.

Той препоръча правителството да предприема смели действия сега, в противен случай ще се стигне до протести.

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