Пеев и Димитров започват кампанията "Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването"
Целта е популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ
Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров ще дадат днес старт на кампанията "Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването".
Събитието ще се проведе на Централна гара София.
Инициативата е насочена към популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ.
На събитието ще бъде представен вагон-бистро с ново външно оформление, включващо туристическото лого на страната.
Министър Пеев ще обяви и предстоящи промени за подобряване на пътуването на дълги разстояния, се посочва в съобщението.