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Пеев и Димитров започват кампанията "Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването"

Пеев и Димитров започват кампанията "Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването"
Снимка: БТА

Целта е популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров ще дадат днес старт на кампанията "Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването".

Събитието ще се проведе на Централна гара София.

Инициативата е насочена към популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ.

На събитието ще бъде представен вагон-бистро с ново външно оформление, включващо туристическото лого на страната.

Министър Пеев ще обяви и предстоящи промени за подобряване на пътуването на дълги разстояния, се посочва в съобщението.

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