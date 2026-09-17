Пеев и Димитров започват кампанията "Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването"

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров ще дадат днес старт на кампанията "Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването".

Събитието ще се проведе на Централна гара София.

Инициативата е насочена към популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ.

На събитието ще бъде представен вагон-бистро с ново външно оформление, включващо туристическото лого на страната.