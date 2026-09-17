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България и САЩ в следите на парите по случая „Петрохан“

България и САЩ в следите на парите по случая „Петрохан“
БТА

По досъдебното производство продължава активното събиране и проверка на доказателства, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество, посочиха от СГП

Софийската градска прокуратура наблюдава досъдебно производство, в рамките на което се извършва разследване на обстоятелства, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан“, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. 

Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на международноправното сътрудничество.

По досъдебното производство продължава активното събиране и проверка на доказателства, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество, посочиха от СГП. 

Изяснява се произходът на пари, с които са закупени моторни превозни средства. Извършват се и действия за установяване на произхода и движението на средствата, начина на финансиране на съответните дейности, както и на всички други обстоятелства, имащи значение за предмета на досъдебното производство.

Преди дни от прокуратурата съобщииха, че не се променя изводът за липса на чужда намеса по случая "Петрохан" във връзка с шестимата починали.

На 2 февруари тази година бяха откри три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити, също простреляни, в района на връх Околчица.

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