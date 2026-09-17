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Леко повишение на нивото на река Дунав в българския участък

Леко повишение на нивото на река Дунав в българския участък
БТА

По информация на дирекция „Речен надзор” през последното денонощие няма заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

Ситуацията с нивото на река Дунав в българския участък през последното денонощие остава динамична - показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”.

През последните 24 часа е регистрирано повишение при 3 водомерни поста. При Ново село то е със 7 см, а в Лом и Оряхово – с 2 см. Застой е отчетен при Никопол и Свищов, а при Русе и Силистра се отчита минимално понижение с 1-2 см.

По информация на дирекция „Речен надзор” през последното денонощие няма заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена.

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