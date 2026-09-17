ЕС с нов план за свързаност: Канада и „Средният коридор“ в центъра на стратегията

Речта на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен постави акцент върху два ключови елемента – инвестицията от 12 млрд. евро в проекта „Среден коридор“ и предложението Канада да стане първият „асоцииран член“ на Европейския съюз.

„Това е един съвсем нов тип геополитически блок“, коментира в предаването „Здравей, България“ журналистът от „Клуб Z“ Веселин Желев.

Според анализа му понятието „асоциирано членство“ не съществува в Договора за Европейския съюз. Член 49 от договора урежда пълноправното присъединяване към блока. Желев посочи, че досега ЕС е използвал различни форми на интеграция – Европейското икономическо пространство, в което участва Норвегия, споразуменията за асоцииране с държави кандидатки като Украйна и Молдова, както и секторни договорености с Великобритания и Швейцария.

По думите му конкретното съдържание на новия модел, предложен за Канада, тепърва предстои да бъде изяснено.

Другият основен акцент в анализа му е „Средният коридор“ – проект, който трябва да свърже Кавказ с Европа и в който България е посочена като ключов партньор. Според Желев инвестицията от 12 млрд. евро е част от стремежа на ЕС да диверсифицира своите геополитически връзки и веригите за доставки, така че да намали зависимостта си от големи икономически и политически фактори като Русия и Китай.

Желев отбеляза и промяна в използваната от Фон дер Лайен терминология. Според него, докато преди основният акцент е бил върху понятието „стратегическа автономия“, сега все по-ясно се говори за „независимост“.

В заключението си журналистът заяви, че Европейският съюз се стреми да изгражда нови международни партньорства в отговор на силовия натиск и имперския подход в глобалната политика.