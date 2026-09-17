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8 километра блокират довършването на Околовръстния път на София

8 километра блокират довършването на Околовръстния път на София
Снимка: БТА

Участъкът от бул. "Цар Борис III" до бул. "Братя Бъкстон" остава недовършен, а задръстванията в района на "Суходол" продължават

Проблемите с Околовръстния път на София в района на "Суходол" продължават от години. Огромни дупки, недовършен пътен участък и постоянни задръствания затрудняват движението, докато решение за проблемната отсечка все още се търси.

От общо 61 километра на Околовръстния път 53 километра вече са завършени. Остават още 8 километра - от булевард "Цар Борис III" до булевард "Братя Бъкстон".

"Пътят не е оправен заради служебните правителства, които ни управляваха. Те не можеха да вземат решение, за да започне такъв голям инвестиционен проект", коментира Петър Вутов, заместник-председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

По думите му днес предстои да бъде гласуван подробен устройствен план (ПУП) за оставащите 8 километра.

"И след като се приеме подробният устройствен план, ще може да се започнат инвестиционните проекти за това как ще изглежда този участък".

Според Вутов бъдещото трасе трябва да бъде мащабен и модерен проект, който да намали пресичането на транспортните потоци и да облекчи трафика.

"Трябва да бъде един много голям проект, който да бъде модерен и да обхваща колкото се може повече съоръжения, които да не позволяват пресичане на потока. Трябва да се разшири платното, да се ремонтират мостовете, които са по-нататък към "Овча купел". Необходим е ремонт на железопътната линия, а кръстовищата трябва да са на две нива, за да може да се облекчи трафикът и да не се пресичат потоците", посочи Вутов.

Той обърна внимание и на намиращото се в района езеро, което също трябва да бъде взето предвид при бъдещото проектиране.

"През 2005 година, когато бяха големите наводнения, там езерото преливаше през пътя".

Натоварването на няколко кръстовища в района допълнително усложнява ситуацията, тъй като през тях преминават автомобили от различни направления.

"На няколко кръстовища в района се поема целият поток от Южна България, от Запад, дори и от Север. Като добавим и тези жители, които отиват на работа, заради това се получават тези тапи", коментира той.

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