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Израел и Мароко задълбочават дипломатическите си отношения

Израел и Мароко задълбочават дипломатическите си отношения
АР/БТА

В Ню Йорк се е състояла тристранна среща между израелския външен министър Гидеон Саар, мароканския му колега Насер Бурита и постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц

Израел и Мароко се договориха да повишат нивото на дипломатическите си отношения, да открият посолства и да назначат посланици в двете страни, предаде Ройтерс.

Решението е било обявено снощи чрез официалния профил на израелското правителство на арабски език в социалната мрежа „Екс“.

Мароко е сред четирите арабски държави, заедно с Обединените арабски емирства, Бахрейн и Судан, които през 2020 г. предприеха стъпки за нормализиране на отношенията с Израел в рамките на споразумения, постигнати с посредничеството на САЩ.

Тези договорености предизвикаха безпокойство сред палестинците за бъдещето на дългогодишната панарабска позиция, според която нормализирането на отношенията с Израел трябва да бъде свързано с изтегляне от територии и признаване на палестинската държавност.

В Ню Йорк се е състояла тристранна среща между израелския външен министър Гидеон Саар, мароканския му колега Насер Бурита и постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц.

По време на срещата тримата са потвърдили ангажимента си към поредица от мерки за задълбочаване на отношенията между Израел и Мароко. Сред тях са повишаването на статута на дипломатическите мисии до посолства и назначаването на посланици.

Двете страни са се договорили също да разширят въздушните връзки помежду си и да ускорят работата по споразумения, насочени към улесняване на взаимните инвестиции, както и развитието на икономическите и търговските отношения.

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