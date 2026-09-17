Един от обвиняемите за катастрофата с четири жертви на "Челопешко шосе" иска на свобода

Един от обвиняемите за тежката катастрофа на столичното „Челопешко шосе“ от юни тази година – Траян Филипов, обжалва решението на Софийския градски съд, с което беше отказано да бъде променена мярката му за неотклонение.

Филипов настоява „задържане под стража“ да бъде заменено с „домашен арест“. Жалбата му идва седмица след като Софийският градски съд се произнесе по искането на защитата му и го остави в ареста.

Тежкият пътен инцидент на „Челопешко шосе“ се случи през юни. При катастрофата четирима души загинаха, а други бяха ранени. Заради сериозността на последиците разследването продължава, като се изясняват причините и обстоятелствата, довели до сблъсъка.

При последното си произнасяне Софийският градски съд е преценил, че към този момент са налице основания Филипов да остане в ареста.

Един от основните мотиви на магистратите е свързан с опасността обвиняемият да извърши ново престъпление. Съдът се е позовал както на характера на повдигнатото обвинение, така и на обстоятелствата, които са установени в рамките на разследването.

Сред тях е и информацията за движение с превишена скорост в район с кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт.

Според съда тези обстоятелства са от значение при оценката на риска и тежестта на обвинението.

Адвокатите на Траян Филипов застъпват коренно различна позиция. Според тях не съществува реална опасност клиентът им да се укрие, да извърши ново престъпление или да повлияе по някакъв начин на разследването.

Защитата поставя под въпрос и самата съпричастност на Филипов към тежкия инцидент.

Адвокатите твърдят, че липсват достатъчно данни, които да доказват, че той има отношение към катастрофата, като според тях няма доказателства дори за това, че Филипов е управлявал единия от двата автомобила, участвали в сблъсъка.

Именно това е един от основните аргументи на защитата за промяна на мярката.

С обжалването защитата се надява Филипов да бъде освободен от ареста и поставен под домашен арест.

Окончателното решение по жалбата ще определи дали той ще остане задържан или ще бъде приложена по-лека мярка за неотклонение.

Междувременно разследването за тежката катастрофа продължава. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента, включително ролята на обвиняемите, скоростта на движение, действията на участниците и механизмът, по който се е стигнало до сблъсъка.