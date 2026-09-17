280 км/ч по АМ "Тракия": Клип с шофиране с екстремна скорост се разпространява в мрежата

Видео, на което се вижда автомобил, движещ се с близо 280 км/ч, предизвика реакции в социалните мрежи. Според публикация във Facebook кадрите са заснети на автомагистрала "Тракия".

На видеото се вижда арматурното табло на автомобил, чийто километраж достига почти до 280 км/ч. От показанията на таблото се вижда още пробег от над 421 000 километра.

"280 км/ч по АМ "Тракия". С автомобил на над 15 години и с над 400 000 км пробег", пише в публикацията, към която е споделен клипът.

Авторът поставя и въпроса "Не е ли война на пътя това?", а видеото е събрало хиляди реакции в социалните мрежи.

От самите кадри обаче не може независимо да бъде потвърдено къде и кога е заснето видеото, нито кой е управлявал автомобила. Не е ясно и дали компетентните органи са се самосезирали по случая.

При ограничение от 140 км/ч за движение по автомагистрала показаната на таблото скорост е около два пъти над максимално разрешената.