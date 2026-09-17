Винетката или тол такса: колко ще плащаме за пътуване по българските пътища

Вече 19 години шофьорите в България плащат винетка за движение по републиканската пътна мрежа. Първоначално тя беше на хартиен носител, а от 2019 г. е електронна. Година по-късно беше въведена и тол системата, но тя се прилага за тежкотоварни автомобили и автобуси над 3,5 тона.

Преди пътуване Димитър Тотев проверява документите на автомобила си и прави сметка колко би му струвало придвижването, ако тол таксите заменят винетната система и за леките автомобили.

"Ако направят пътищата, съм съгласен, но като няма никаква инфраструктура изградена, едва ли е добра идея. Би трябвало да излиза по-скъпо, поне така е в другите държави, извън Балканския полуостров. Излиза по-скъпо", каза Димитър Тотев.

Той най-често пътува до Гърция, където тол таксите вече са част от пътуването по основните пътища. Именно затова сравнява разходите между двете държави.

"Едно пътуване на 400 - 500 км излиза около 20 евро по магистралите", посочи Димитър.

При евентуално въвеждане на тол таксуване за леките автомобили в България той очаква разходите да се увеличат.

"В момента струва 46 - 47 евро, колкото е винетката, а с тол таксите примерно София - Бургас сигурно ще струва поне 10 - 12 - 15 евро. Склонен съм да плащам повече, но инфраструктурата,докато не се оправи, мисля, че предплатено пътуване в България няма как да се случи. Ако се направят магистрали, при тол плащане трябва да има и алтернативни пътища подсигурени. Не виждам такива около магистралите да има, камо ли да оправят другите първокласни пътища, където няма магистрали", каза още той.

Според Димитър Митов промяната в начина на пътно таксуване в крайна сметка ще доведе до допълнителни разходи за шофьорите.

"Държавата се мъчи по всякакъв начин да събира пари. Така че моето мнение и мнението въобще на хората няма никакво значение. То ще се случи, така че общо взето е въпрос на време", коментира той.

Митов разказва и за свое скорошно пътуване до Атина, при което тол таксите са били значителна част от разходите.

"Пътувах до Атина наскоро. Със сигурност не ми беше евтино пътуването. Може би минимум 50 евро в двете посоки - отиване и връщане. Предвид това, че в момента винетката струва 90 и колко лева - 40 евро, може би това е по-евтиният вариант - с винетката", каза Митов.

В България леките автомобили, включително по магистрала "Хемус", продължават да използват електронна винетка. При тежкотоварните автомобили таксуването е на база изминато разстояние, категорията на превозното средство и екологичния му клас.

За разлика от България, в Гърция и Сърбия тол такси се плащат от всички превозни средства. Разстоянието между Кулата и Солун е около 110 км, като пътните такси възлизат на 5,65 евро. Пътуването между Солун и Атина е близо 510 км и струва 36,70 евро.

В Гърция пътни такси се събират от около 60 години, като някои от първите пунктове продължават да работят. През 2008 г. обаче недоволството от разходите за придвижване, включително в района на столицата, води до създаването на движението "Не плащам".

Част от шофьорите започват да отказват да плащат таксите. Това продължава до 2011 г., когато неплатените суми достигат до 2 млн. евро месечно. Тогава властите въвеждат глоба от 200 евро и включват неплащането на тол такси като нарушение в Кодекса за движението по пътищата.

Обратно в София, Павлина е сред шофьорите, които очакват евентуалното въвеждане на тол такси за леките автомобили да намали разходите им за пътуване.

"Няма да излезе по-скъпо, защото ако пътуваме по-рядко, ще ни е по-изгодно. Обикновено купувам седмична или месечна винетка. Зависи колко често ви се налага да излизаме", сподели Павлина.

Крайният разход за шофьорите ще зависи не само от цената на километър, но и от честотата на пътуванията и избраните маршрути. Дали България ще промени модела на пътното таксуване и кога ще стане това, предстои да бъде решено на европейско ниво.