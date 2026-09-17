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Тръмп: Надяваме се войната с Иран да е към края си

Тръмп: Надяваме се войната с Иран да е към края си
АР/БТА

Американският президент съобщи също, че е получил „директно“ послание от Техеран, без да уточнява съдържанието му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява войната с Иран да е към края си, докато според публикация на „Аксиос“ той се очаква да разговаря с лидери от Персийския залив в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс.

Изявлението на Тръмп идва на фона на продължаващия вече седми месец конфликт, за който засега няма ясни признаци за скорошен край.

По информация на „Аксиос“ планираната за следващата седмица среща в Ню Йорк ще бъде посветена основно на американската стратегия за региона след приключването на военните действия. Изданието се позовава на неназовани източници.

На срещата се очаква да присъстват лидери и външни министри на шестте държави от Съвета за сътрудничество в Залива – Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.

Държавният департамент и Белият дом не са дали коментар по информацията.

„Е, надяваме се, че се приближаваме към края на войната“, каза Тръмп пред журналисти. Той заяви, че Иран има желание да постигне споразумение, но допълни, че предстои да се види как ще се развият събитията.

Американският президент съобщи също, че е получил „директно“ послание от Техеран, без да уточнява съдържанието му.

От началото на войната на 28 февруари Тръмп неведнъж е посочвал различни цели и срокове за приключването ѝ.

Междувременно поскъпването на петрола и природния газ, свързано с войната между САЩ, Израел и Иран, се превърна в сериозно предизвикателство за Републиканската партия на Тръмп преди междинните избори през ноември.

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